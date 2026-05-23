«Ноттингем» объявил о переподписании Мурилло. Игроком интересовались «Челси» и «Ливерпуль»

«Ноттингем Форест» объявил о переподписании контракта 23-летнего бразильского защитника Мурилло. Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года.

«Это уже второе продление моего контракта с клубом, очень счастлив. Это мечта, действительно важно для меня, моей семьи и моей карьеры. Показывает, насколько я важен для команды, что люди мне доверяют. Также хочу поблагодарить болельщиков, потому что они действительно важны не только для меня, но и для команды, очень горжусь ими», – приводит слова Мурилло официальный сайт «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне Мурилло принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Челси» и «Ливерпуля».

