«Иркутск» получил техническое поражение за неявку на матч Второй лиги с «Муромом»

Дисциплинарно-этическая комиссия Футбольной национальной лиги присудила техническое поражение «Иркутску» за неявку на матч 8-го тура Леон Второй лиги Б с «Муромом».

«В соответствии со статьёй 19, частью 1 статьи 34, пунктом 1 раздела II приложения №1 к «Положению о Дисциплинарно-этической Комиссии и пунктом 9,8 регламента Леон Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б» сезона 2026 года за неявку команды на матч присудить поражение ФК «Иркутск» в матче Второй лиги «Дивизион Б» между ФК «Муром» и ФК «Иркутск», который должен был состояться 17 мая 2026 года, со счётом 0:3 и оштрафовать ФК «Иркутск» на 250 тыс. рублей, присудить победу ФК «Муром» в указанном матче со счётом 3:0», — сообщается на официальном сайте ФНЛ.

Ранее сообщалось, что «Иркутск» не смог принять участие в матче из-за финансовых трудностей.