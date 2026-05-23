Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» — «Атлетик»: Гурусета сократил отставание гостей на 45+1-й минуте в матче Ла Лиги 2025/2026

«Реал» — «Атлетик»: Гурусета сократил отставание гостей на 45+1-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступает Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт — 2:1 в пользу «Реала».

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гарсия – 12'     2:0 Беллингем – 41'     2:1 Гурусета – 45+1'     3:1 Мбаппе – 51'     4:1 Диас – 88'     4:2 Исета – 90+1'    

Форвард гостей Горка Гурусета сократил отставание в счёте на 45+1-й минуте. Ранее первый мяч забил форвард «Реала» Гонсало Гарсия на 12-й минуте, а полузащитник Джуд Беллингем удвоил преимущество «сливочных» на 41-й минуте.

«Реал» занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. За тур до конца сезона у «сливочных» 83 очка. Отставание от первого места — 11 очков, отрыв от третьего — 14. «Атлетик» располагается на 12-й строчке с 45 очками.

В минувшем туре команда Альваро Арбелоа победила «Севилью» со счётом 1:0, а подопечные Эдина Терзича сыграли вничью с «Сельтой» — 1:1.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Суперкомпьютер оценил шансы «Атлетико» и «Вильярреала» на третье место в Ла Лиге
Материалы по теме
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Не только «Саутгемптон» шпионил за соперниками. Изобретательность других поражает!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android