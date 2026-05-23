«Бавария» оформила «золотой» дубль в сезоне-2025/2026

«Бавария» со счётом 3:0 разгромила «Штутгарт» в финале Кубка Германии и завоевала трофей. Помимо этого, в прошедшем сезоне мюнхенцы стали чемпионами страны. Таким образом, команда Венсана Компани оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2025/2026.

«Бавария» возглавила турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии с 89 очками, опередив дортмундскую «Боруссию», набравшую 73 очка. Баварцы одержали 28 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

На пути в финал Кубка Германии мюнхенская команда победила «Веен» (3:2), «Кёльн» (4:1), «Унион» Берлин (3:2), «РБ Лейпциг» (2:0) и «Байер» (2:0).