«Бавария» оформила «золотой» дубль в сезоне-2025/2026
«Бавария» со счётом 3:0 разгромила «Штутгарт» в финале Кубка Германии и завоевала трофей. Помимо этого, в прошедшем сезоне мюнхенцы стали чемпионами страны. Таким образом, команда Венсана Компани оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2025/2026.

Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Окончен
3 : 0
Штутгарт
1:0 Кейн – 55'     2:0 Кейн – 80'     3:0 Кейн – 90+2'    

«Бавария» возглавила турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии с 89 очками, опередив дортмундскую «Боруссию», набравшую 73 очка. Баварцы одержали 28 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

На пути в финал Кубка Германии мюнхенская команда победила «Веен» (3:2), «Кёльн» (4:1), «Унион» Берлин (3:2), «РБ Лейпциг» (2:0) и «Байер» (2:0).

