«Бавария» оформила «золотой» дубль в сезоне-2025/2026
Поделиться
«Бавария» со счётом 3:0 разгромила «Штутгарт» в финале Кубка Германии и завоевала трофей. Помимо этого, в прошедшем сезоне мюнхенцы стали чемпионами страны. Таким образом, команда Венсана Компани оформила «золотой» дубль по итогам сезона-2025/2026.
Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 55' 2:0 Кейн – 80' 3:0 Кейн – 90+2'
«Бавария» возглавила турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии с 89 очками, опередив дортмундскую «Боруссию», набравшую 73 очка. Баварцы одержали 28 побед, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.
На пути в финал Кубка Германии мюнхенская команда победила «Веен» (3:2), «Кёльн» (4:1), «Унион» Берлин (3:2), «РБ Лейпциг» (2:0) и «Байер» (2:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2026
-
00:15
-
00:10
-
00:03
-
00:00
- 23 мая 2026
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:15
-
23:07
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:34
-
22:29
-
22:25
-
22:17
-
22:15
-
22:15
-
22:10
-
21:59
-
21:52
-
21:51
-
21:49
-
21:45