«Молодец». Алексей Гасилин — об Артёме Дзюбе

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе после ответного VK Видео переходного матча, в котором тольяттинская команда проиграла волгоградскому «Ротору» (0:1), но сохранила место в Мир Российской Премьер-Лиге благодаря победе в первом матче — 2:0.

«Молодец, Дзюба. Мы понимаем значимость Артёма именно в раздевалке для коллектива, для молодых парней. Но он же тоже рисковал. Вот его реноме чемпиона, рекордсмена, победителя. И представляете, вот такое под конец карьеры клеймо — человек, который вылетел. А он оставил команду. Если будет желание, он обязательно ещё поиграет», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Акрон» объявил о завершении сотрудничества с Дзюбой. Форвард перешёл в «Акрон» 12 сентября 2024 года. За «Акрон» Артём сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.