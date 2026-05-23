«Сельта» победила «Севилью» в матче 38-го тура Ла Лиги

Завершился матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Сельта» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго, Испания). В качестве главного арбитра выступил Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты хозяев.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Сельты» Илаш Мориба на 51-й минуте.

После 38 матчей чемпионата Испании «Сельта» набрала 54 очка и заняла шестое место. Команда из Виго примет участие в Лиге Европы сезона-2026/2027. «Севилья» заработала 43 очка и завершила чемпионат на 13-й строчке.