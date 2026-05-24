«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче Ла Лиги, Захарян на поле не вышел

Завершился матч заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Эспаньол» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Матч завершился со счётом 1:1.

Первый мяч забил нападающий «Реала Сосьедад» Орри Оускарссон на 29-й минуте. Форвард «Эспаньола» Роберто Фернандес сравнял счёт на 65-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян был включён в заявку своей команды, но на поле не вышел.

После 38 матчей чемпионата Испании «Эспаньол» набрал 46 очков и занял 11-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» также заработал 46 очков и завершил чемпионат на 10-й строчке. Команда из Сан-Себастьяна является обладателем Кубка Испании и примет участие в Лиге Европы сезона-2026/2027.