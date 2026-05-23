«Бавария» в 21-й раз выиграла Кубок Германии. Это рекорд турнира

«Бавария» победила «Штутгарт» со счётом 3:0 в финальном матче Кубка Германии сезона-2025/2026. Таким образом, мюнхенцы выиграли национальный Кубок в 21-й раз, что является рекордом турнира. «Вердер» выиграл Кубок страны шесть раз.

Отметим, «Бавария» победила в Кубке Германии впервые с 2020 года. Команда выбывала из турнира до стадии полуфинала в пяти сезонах подряд.

В нынешнем сезоне на стадии 1/2 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.

В предыдущем розыгрыше Кубка Германии победу одержал «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.