«Лацио» обыграл «Пизу» благодаря голу Педро. Испанец провёл последний матч за клуб

Завершился матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Лацио» и «Пизой». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Мария Соле Феррьери Капути. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Первый гол забил полузащитник команды гостей Стефано Морео на 23-й минуте. Через 10 минут хавбек римлян Фисайо Деле-Баширу сравнял счёт. На 35-й минуте Педро Родригес вывел «Лацио» вперёд.

Отметим, Педро Родригес провёл последний матч за «Лацио». 38-летний испанский нападающий выступал за «орлов» с 2021 года.

После 38 матчей Серии А «Пиза» заняла последнее, 20-е место, в турнирной таблице чемпионата Италии с 18 очками. «Лацио» стал девятым, заработав 54 очка.