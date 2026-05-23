«Валенсия» — «Барселона»: Риоха вывел хозяев вперёд на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 38-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются «Валенсия» и «Барселона». Игра проходит на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра выступает Адриан Кордеро Вега. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Валенсии».

Форвард Луис Риоха вывел хозяев вперёд на 71-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард «Барселоны» Роберт Левандовски на 61-й минуте, а полузащитник Хави Герра сравнял счёт на 66-й минуте.

После 37 туров чемпионата Испании каталонский клуб набрал 94 очка и занимает первое место. Коллектив из Валенсии заработал 46 очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика победила «Бетис» со счётом 3:1, а подопечные Карлоса Корберана обыграли «Реал Сосьедад» — 4:3.