Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. о. главного тренера «Акрона» Мурат Искаков сообщил, что покинет клуб

И. о. главного тренера «Акрона» Мурат Искаков сообщил, что покинет клуб
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков сообщил, что покинет клуб. Ранее команда сохранила прописку в Мир Российской Премьер-Лиге на сезон-2026/2027 после победы над волгоградским «Ротором» по сумме встреч в VK Видео переходных матчах.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

«Хочу объявить, что мы прекращаем работу в «Акроне». После ухода Заура Эдуардовича [Тедеева] руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ, потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера», – приводит слова Искакова ТАСС.

Возглавлявший команду в течение сезона Заур Тедеев покинул свой пост после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. «Акрон» завершил сезон Российской Премьер-Лиги с 27 очками на 14-м месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Акрон» отскочил и остался в РПЛ! Но обсуждать будут отмену второго гола «Ротора»
«Акрон» отскочил и остался в РПЛ! Но обсуждать будут отмену второго гола «Ротора»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android