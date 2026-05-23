И. о. главного тренера «Акрона» Мурат Искаков сообщил, что покинет клуб

Исполняющий обязанности главного тренера «Акрона» Мурат Искаков сообщил, что покинет клуб. Ранее команда сохранила прописку в Мир Российской Премьер-Лиге на сезон-2026/2027 после победы над волгоградским «Ротором» по сумме встреч в VK Видео переходных матчах.

«Хочу объявить, что мы прекращаем работу в «Акроне». После ухода Заура Эдуардовича [Тедеева] руководство и он сам попросили нас закрыть эти две игры, чтобы сохранить команду в РПЛ, потому что не было реальных кандидатур на пост главного тренера», – приводит слова Искакова ТАСС.

Возглавлявший команду в течение сезона Заур Тедеев покинул свой пост после поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в 30-м туре РПЛ. «Акрон» завершил сезон Российской Премьер-Лиги с 27 очками на 14-м месте в турнирной таблице.