Мюнхенской «Баварии» вручили Кубок Германии сезона-2025/2026, который она завоевала, обыграв в финале «Штутгарт» со счётом 3:0.

На пути в финал Кубка Германии мюнхенская команда победила «Веен» (3:2), «Кёльн» (4:1), «Унион» Берлин (3:2), «РБ Лейпциг» (2:0) и «Байер» (2:0).

Мюнхенцы завоевали этот трофей в 21-й раз, что является рекордом турнира. Баварцы поднимали этот трофей над головой по итогам сезона-1956/1957, сезона-1965/1966, сезона-1966/1967, сезона-1968/1969, сезона-1970/1971, сезона-1981/1982, сезона-1983/1984, сезона-1985/1986, сезона-1997/1998, сезона-1999/2000, сезона-2002/2003, сезона-2004/2005, сезона-2005/2006, сезона-2007/2008, сезона-2009/2010, сезона-2012/2013, сезона-2013/2014, сезона-2015/2016, сезона-2018/2019, сезона-2019/2020, сезона-2025/2026.