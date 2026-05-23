Килиан Мбаппе обнял Альваро Арбелоа после гола в ворота «Атлетика»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. После этого французский форвард обнял главного тренера команды Альваро Арбелоа. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:1 в пользу столичного клуба.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее между футболистом и тренером произошёл конфликт. После матча с «Овьедо» (2:0) Мбаппе вышел к журналистам и сказал, что не появился в стартовом составе, поскольку Арбелоа сообщил ему, что он четвёртый нападающий в команде. На пресс-конференции испанский специалист опроверг слова форварда и подчеркнул, что никогда не говорил, что Мбаппе является четвёртым нападающим «Королевского клуба».

«Реал» занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. За тур до конца сезона у «сливочных» 83 очка. Отставание от первого места — 11 очков, отрыв от третьего — 14. «Атлетик» располагается на 12-й строчке с 45 очками.