Килиан Мбаппе обнял Альваро Арбелоа после гола в ворота «Атлетика»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отличился в матче заключительного, 38-го тура, испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао. После этого французский форвард обнял главного тренера команды Альваро Арбелоа. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 3:1 в пользу столичного клуба.

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гарсия – 12'     2:0 Беллингем – 41'     2:1 Гурусета – 45+1'     3:1 Мбаппе – 51'     4:1 Диас – 88'     4:2 Исета – 90+1'    

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее между футболистом и тренером произошёл конфликт. После матча с «Овьедо» (2:0) Мбаппе вышел к журналистам и сказал, что не появился в стартовом составе, поскольку Арбелоа сообщил ему, что он четвёртый нападающий в команде. На пресс-конференции испанский специалист опроверг слова форварда и подчеркнул, что никогда не говорил, что Мбаппе является четвёртым нападающим «Королевского клуба».

«Реал» занял второе место в текущем розыгрыше чемпионата Испании. За тур до конца сезона у «сливочных» 83 очка. Отставание от первого места — 11 очков, отрыв от третьего — 14. «Атлетик» располагается на 12-й строчке с 45 очками.

