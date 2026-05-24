Венсан Компани выиграл четвёртый трофей с «Баварией»
«Бавария» победила «Штутгарт» со счётом 3:0 в финальном матче Кубка Германии сезона-2025/2026. Таким образом, главный тренер мюнхенцев Венсан Компани выиграл четвёртый трофей с немецким клубом.
Кубок Германии . Финал
23 мая 2026, суббота. 21:00 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Кейн – 55' 2:0 Кейн – 80' 3:0 Кейн – 90+2'
Компани стал главным тренером «Баварии» летом 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Бундеслигу, по одному разу Кубок и Суперкубок Германии.
В нынешнем сезоне на стадии 1/2 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.
В предыдущем розыгрыше Кубка Германии победу одержал «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.
