Венсан Компани выиграл четвёртый трофей с «Баварией»

«Бавария» победила «Штутгарт» со счётом 3:0 в финальном матче Кубка Германии сезона-2025/2026. Таким образом, главный тренер мюнхенцев Венсан Компани выиграл четвёртый трофей с немецким клубом.

Компани стал главным тренером «Баварии» летом 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Бундеслигу, по одному разу Кубок и Суперкубок Германии.

В нынешнем сезоне на стадии 1/2 финала турнира мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.

В предыдущем розыгрыше Кубка Германии победу одержал «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.