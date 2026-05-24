Стали известны команды, вылетевшие из Ла Лиги по итогам сезона-2025/2026
Поделиться
«Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из высшего дивизиона испанского футбола по итогам сезона-2025/2026. Команды продолжат своё выступление в следующем сезоне в Сегунде.
В матче 38-го тура «Мальорка» разгромила «Овьедо» (3:0), но этого не хватило для сохранения места в Ла Лиге на следующий сезон. «Жирона» в заключительном туре сыграла вничью с «Эльче» (1:1). Каталонский клуб ещё в позапрошлом сезоне финишировал в Ла Лиге на третьем месте с 81 очком и играл в Лиге чемпионов — 2024/2025.
Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Эльче
Эльче
0:1 Родригес – 39' 1:1 Мартинес – 48'
Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
3 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Торре – 42' 2:0 Морланес – 83' 3:0 Мурики – 88'
По итогам нынешнего сезона «Овьедо» набрал 29 очков и расположился на последней, 20-й строчке, в турнирной таблице. «Жирона» заняла предпоследнее, 19-е место, заработав 41 очко. «Мальорка» набрала 42 очка и стала 18-й.
Комментарии
- 24 мая 2026
-
01:41
-
01:33
-
01:32
-
01:23
-
01:13
-
00:56
-
00:54
-
00:39
-
00:27
-
00:27
-
00:26
-
00:15
-
00:10
-
00:03
-
00:00
- 23 мая 2026
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:43
-
23:36
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:15
-
23:07
-
23:05
-
22:58
-
22:57
-
22:49
-
22:43
-
22:42
-
22:39
-
22:34