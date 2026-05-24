Стали известны команды, вылетевшие из Ла Лиги по итогам сезона-2025/2026

«Овьедо», «Жирона» и «Мальорка» вылетели из высшего дивизиона испанского футбола по итогам сезона-2025/2026. Команды продолжат своё выступление в следующем сезоне в Сегунде.

В матче 38-го тура «Мальорка» разгромила «Овьедо» (3:0), но этого не хватило для сохранения места в Ла Лиге на следующий сезон. «Жирона» в заключительном туре сыграла вничью с «Эльче» (1:1). Каталонский клуб ещё в позапрошлом сезоне финишировал в Ла Лиге на третьем месте с 81 очком и играл в Лиге чемпионов — 2024/2025.

По итогам нынешнего сезона «Овьедо» набрал 29 очков и расположился на последней, 20-й строчке, в турнирной таблице. «Жирона» заняла предпоследнее, 19-е место, заработав 41 очко. «Мальорка» набрала 42 очка и стала 18-й.