«Бавария» в третий раз в истории обыграла «Штутгарт» в финале Кубка Германии

«Бавария» победила «Штутгарт» со счётом 3:0 в финальном матче Кубка Германии сезона-2025/2026. Таким образом, мюнхенцы в третий раз в истории обыграли «швабов» в финале национального Кубка.

Ранее «Бавария» обыгрывала «Штутгарт» в финале турнира 2013 года со счётом 3:2 и в 1986 году со счётом 5:3.

В нынешнем сезоне на стадии 1/2 финала соревнования мюнхенский клуб одержал победу над леверкузенским «Байером» со счётом 2:0. Команда из Штутгарта на этой стадии соревнования одолела «Фрайбург» — 2:1 д. вр.

В предыдущем розыгрыше Кубка Германии победу одержал «Штутгарт». Клуб выиграл трофей в сезоне-2024/2025, победив в финале «Арминию» со счётом 4:2.