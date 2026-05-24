Гасилин: отменять гол «Ротора» в матче с «Акроном» было не по‑футбольному

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался об отменённом голе «Ротора» в ответном VK Видео переходном матче с «Акроном» (1:0). Команда из Тольятти сохранила прописку в Мир РПЛ, поскольку в первой встрече обыграла волгоградцев со счётом 2:0. Главным арбитром был Андрей Прокопов из Ярославля.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

«Система VAR должна помогать, а не вредить. В наших переходных матчах было совершено преступление два раза, голы-фантомы, какая‑то школа балета, когда отменили второй гол. Так нельзя, в этих матчах решаются стратегии клубов, бюджеты, трансферы. Селихов правильно высказался после первого матча. Если у вас нет явных таких доказательств, как вы можете засчитывать этот гол? Отменять гол «Ротора» было не по‑футбольному, здесь больше похоже на нырок, игрок «Акрона» просто «рисует», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

