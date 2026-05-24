Определились участники еврокубков сезона-2026/2027 от Испании

В субботу, 23 мая, прошли девять матчей из 10 заключительного, 38-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. По итогам встреч определились команды, которые будут представлять Испанию в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА в сезоне-2026/2027.

В главный клубный турнир Европы квалифицировались чемпион страны «Барселона», серебряный призёр внутреннего чемпионата мадридский «Реал», а также «Атлетико» и «Вильярреал», которые проведут матч заключительного тура в воскресенье, 24 мая. Встреча между клубами определит бронзового призёра чемпионата, однако не повлияет на участие обеих команд в Лиге чемпионов. Последнее место от Испании в Лиге чемпионов получил занявший пятое место «Бетис».

В Лиге Европы примет участие «Сельта», а также «Реал Сосьедад», являющийся победителем Кубка страны. В Лигу конференций с седьмого места чемпионата Испании квалифицировался «Хетафе».