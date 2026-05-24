Олег Корнаухов оценил расклад сил в Суперфинале Кубка России

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Краснодар». Встреча состоится 24 мая.

«Хоть матч и будет проходить не на стадионе «Спартака», всё равно болельщиков красно‑белых будет намного больше. Понятно, что квота распределена одинаково за воротами, но остальные болельщики, наверное, будут за «Спартак». Это будет преимущество. Что касается состава, по наполнению, думаю, что в принципе никакой большой разницы нет, однако по уровню футболистов «Краснодар» немного превосходит москвичей. Но это финал, это борьба мотивации, кто как преодолеет это волнение», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».