«Почти идеальный финал Кубка». Тренер «Баварии» Компани — о матче со «Штутгартом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды над «Штутгартом» (3:0) в финале Кубка Германии сезона-2025/2026.

«Это замечательно. Сегодня мы играли с сильным соперником, первый тайм был очень равным. «Штутгарт» умеет повышать интенсивность игры. Мы надёжно оборонялись – это был почти идеальный финал Кубка. Все игроки в перерыве так и сказали: «Мы на пороге победы, всё ещё может измениться».

Были ситуации один на один, когда мы приняли неверные решения. Но чувствовали, что можем собраться. Это был напряжённый финал, во втором тайме сделали всё, что нужно для победы. Иногда мы совершали действительно хорошие рывки в свободное пространство, тогда у нас было хорошее сочетание активности с мячом и активных забегов — против этого сложно обороняться», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».