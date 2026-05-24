Tuttomercatoweb назвал вратаря, который может заменить Сафонова и Шевалье в «ПСЖ»

«ПСЖ» выразил заинтересованность в голкипере «Ромы» Миле Свиларе, вратаре, который может заменить Матвея Сафонова и Лукаса Шевалье в стане парижан, сообщает Tuttomercatoweb.

Свилар выступает за «Рому» с 2022 года. Контактное соглашение фуболиста с клубом рассчитано до 2030 года. Ранее голкипер также играл за «Андерлехт» и «Бенфику».

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 44 гола и в 20 играх отыграл «на ноль».

Напомним, действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.