Карвахаль выступил с эмоциональной речью, где попрощался с «Реалом» и упомянул Роналду

Крайний защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль эмоционально отреагировал на то, что покинет команду по окончании сезона в качестве свободного агента. Игрок выступил с речью после заключительного матча сезона-2025/2026 для мадридцев и для себя в рамках 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (4:2).

«Я очень взволнован этим прощанием. Прежде всего, я хочу поблагодарить нашего президента, Флорентино Переса. Именно он вернул меня из Германии, и благодаря ему мы так многого добились. Через 24 часа после серьёзной травмы колена, полученной во время перерыва на сборные, он без колебаний продлил мой контракт, так что спасибо ему от всего сердца. Затем я хотел бы поблагодарить всех своих товарищей по команде. Что касается нынешних игроков, у нас были непростые два сезона, но мы снова победим. Мы — «Реал» Мадрид, и мы должны подняться, как гласит наша история.

Сегодня я не могу не вспомнить эту золотую эру, которую мы пережили. С моим уходом мы завершаем замечательную эпоху, эру четырёх побед в Лиге чемпионов за пять лет, исторические три подряд победы вглавном еврокубке, другие титулы, Криштиану, Касильяса, Рамоса, Анчелотти, Зидана… Имена тех, кто возвысил этот знак отличия, и я хочу попросить поаплодировать этим парням, потому что именно они вывели нас на вершину (плачет).

Я хочу ещё раз поблагодарить своих родителей, свою сестру за то, что они так много сделали для меня в детстве. (снова плачет) За то, что возили меня на тренировки, на матчи, в холод, дождь или снег. Вы все внесли свой вклад в осуществление моей мечты. А также благодарю мою жену, моих детей. Я пережил два очень трудных года, горькую сторону этого спорта, и вы были моей движущей силой, вы наполняли мои печальные дни светом, вы давали мне силы подниматься снова и снова, и я очень вас всех люблю.

Наконец, спасибо вам всем, вы замечательные. С первого дня и до сегодняшнего дня вы несли нас на своих плечах. То, как вы болеете на этом стадионе, невозможно описать словами. Это нужно почувствовать. Вы поддерживали меня с того дня, как я приехал. Видя это прощание, я горжусь тем, что являюсь болельщиком «Реала». Спасибо за невероятные камбэки, за то, что вы были рядом и в хорошие, и в плохие времена. Карьера некоторых игроков отмечена успехами, но карьера других определяется тем, сколько людей их помнят. Я лишь надеюсь, что, вспоминая меня, вы будете делать это с гордостью и с уверенностью, что я отдал все за эту футболку», — приводит слова Карвахаля Marca.

Карвахаль является воспитанником «Реала». Всего на его счету 451 матч в составе «сливочных», в которых он отметился 14 забитыми мячами и 66 результативными передачами. В «Королевском клубе» Карвахаль завоевал 27 трофеев (второй результат в истории мадридцев): шесть раз выиграл Лигу чемпионов, пять раз — Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ, четыре раза — чемпионат Испании и Суперкубок страны, а также в его копилке два трофея Кубка Испании и один Межконтинентальный кубок.