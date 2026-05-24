Слёзы Карвахаля во время прощания с «Реалом» после 24 лет в клубе. Испанца качали на руках

Крайний защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль эмоционально попрощался с командой и болельщиками «сливочных» после заключительного матча сезона-2025/2026 в рамках 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (4:2).
Капитан команды Карвахаль покинул поле на 84-й минуте под овацию зрителей на «Сантьяго Бернабеу». Футболисты обеих команд выстроились в коридор почёта, Карвахаль попрощался с каждым из них. Капитанскую повязку он передал Федерико Вальверде.
Фото: Angel Martinez/Getty Images
После матча испанец выступил с речью, где на эмоциях расплакался. Некоторое время команда команда качала футболиста на руках.
Фото: Angel Martinez/Getty Images
Фото: Angel Martinez/Getty Images
Карвахаль является воспитанником «Реала». Всего на его счету 451 матч в составе «сливочных», в которых он отметился 14 забитыми мячами и 66 результативными передачами. В «Королевском клубе» Карвахаль завоевал 27 трофеев (второй результат в истории мадридцев):
- Лига чемпионов — шесть раз;
- Суперкубок УЕФА — пять раз;
- Клубный чемпионат мира — пять раз;
- Чемпионат Испании — четыре раза;
- Суперкубок Испании — четыре раза;
- Кубок Испании — два раза;
- Межконтинентальный кубок — один раз.