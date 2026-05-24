Слёзы Карвахаля во время прощания с «Реалом» после 24 лет в клубе. Испанца качали на руках
Крайний защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль эмоционально попрощался с командой и болельщиками «сливочных» после заключительного матча сезона-2025/2026 в рамках 38-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (4:2).

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гарсия – 12'     2:0 Беллингем – 41'     2:1 Гурусета – 45+1'     3:1 Мбаппе – 51'     4:1 Диас – 88'     4:2 Исета – 90+1'    

Капитан команды Карвахаль покинул поле на 84-й минуте под овацию зрителей на «Сантьяго Бернабеу». Футболисты обеих команд выстроились в коридор почёта, Карвахаль попрощался с каждым из них. Капитанскую повязку он передал Федерико Вальверде.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

После матча испанец выступил с речью, где на эмоциях расплакался. Некоторое время команда команда качала футболиста на руках.

Карвахаль является воспитанником «Реала». Всего на его счету 451 матч в составе «сливочных», в которых он отметился 14 забитыми мячами и 66 результативными передачами. В «Королевском клубе» Карвахаль завоевал 27 трофеев (второй результат в истории мадридцев):

  • Лига чемпионов — шесть раз;
  • Суперкубок УЕФА — пять раз;
  • Клубный чемпионат мира — пять раз;
  • Чемпионат Испании — четыре раза;
  • Суперкубок Испании — четыре раза;
  • Кубок Испании — два раза;
  • Межконтинентальный кубок — один раз.
