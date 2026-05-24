«Между ними напряжённость». Le figaro – о моменте на тренировке между Сафоновым и Забарным

Французское издание Le figaro оценило ситуацию вокруг российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и защитника парижского клуба Ильи Забарного, которые не пожали друг другу руки перед двусторонкой команды на тренировке.

Российский вратарь и украинский центральный защитник отказались пожать друг другу руки и обменялись отведёнными взглядами, проходя мимо во время приветственной церемонии.

«В этом сезоне эти два игрока провели вместе 13 официальных матчей. 14-й может состояться на следующей неделе в самом важном матче сезона для «ПСЖ». Между ними явно существует напряженность», — написало издание.

30 апреля «ПСЖ» предстоит провести финальный матч Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Арсеналом».