Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Между ними напряжённость». Le figaro – о моменте на тренировке между Сафоновым и Забарным

«Между ними напряжённость». Le figaro – о моменте на тренировке между Сафоновым и Забарным
Комментарии

Французское издание Le figaro оценило ситуацию вокруг российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и защитника парижского клуба Ильи Забарного, которые не пожали друг другу руки перед двусторонкой команды на тренировке.

Российский вратарь и украинский центральный защитник отказались пожать друг другу руки и обменялись отведёнными взглядами, проходя мимо во время приветственной церемонии.

«В этом сезоне эти два игрока провели вместе 13 официальных матчей. 14-й может состояться на следующей неделе в самом важном матче сезона для «ПСЖ». Между ними явно существует напряженность», — написало издание.

30 апреля «ПСЖ» предстоит провести финальный матч Лиги чемпионов, где команда сыграет с «Арсеналом».

Материалы по теме
Видео
Сафонов и Забарный не пожали друг другу руки перед двусторонкой «ПСЖ» на тренировке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android