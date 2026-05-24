Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин назвал два аргумента в пользу «Краснодара» в Суперфинале Кубка со «Спартаком»

Гасилин назвал два аргумента в пользу «Краснодара» в Суперфинале Кубка со «Спартаком»
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин привлёл аргументы в пользу «Краснодара» перед Суперфиналом Фонбет Кубка России, в котором «южане» сыграют со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 24 мая.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргументы в пользу «Краснодара»? Шикарная форма Кордобы, человек, который может забить в штрафной площади любой мяч. И Сперцян. Мы выделяли его, потому что у него аномальное количество голевых передач. Но многие сделаны как раз таки со стандартных положений. В современном футболе на 25% решают стандарты. Мне даже тренеры некоторые говорили, когда играют две равные команды, решают стандарты», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме
«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android