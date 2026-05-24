Гасилин назвал два аргумента в пользу «Краснодара» в Суперфинале Кубка со «Спартаком»

Экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин привлёл аргументы в пользу «Краснодара» перед Суперфиналом Фонбет Кубка России, в котором «южане» сыграют со «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 24 мая.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Аргументы в пользу «Краснодара»? Шикарная форма Кордобы, человек, который может забить в штрафной площади любой мяч. И Сперцян. Мы выделяли его, потому что у него аномальное количество голевых передач. Но многие сделаны как раз таки со стандартных положений. В современном футболе на 25% решают стандарты. Мне даже тренеры некоторые говорили, когда играют две равные команды, решают стандарты», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.