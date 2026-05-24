Тренер «Барселоны» Флик высказался о возможном назначении Моуринью в «Реал»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Реала».

«Да, почему бы и нет? Он тренер команды соперника, и я всегда готов встретиться с кем угодно», — приводит слова Флика Barcablaugranes.

Ранее сообщалось, что назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского «Реала» будет отложено до объявления результатов президентских выборов в «Королевском клубе».

Изначально в «Реале» планировали представить португальского специалиста в воскресенье (24 мая) или понедельник (25 мая).

«Барселона» по итогам сезона Ла Лиги заняла первое место. «Реал» финишировал вторым.