Флик подвёл итоги сезона для «Барселоны»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после поражения в заключительном туре Ла Лиги от «Валенсии» (1:3) подвёл итоги сезона для каталонского клуба.
Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Валенсия
Окончен
3 : 1
Барселона
0:1 Левандовски – 61' 1:1 Герра – 66' 2:1 Риоха – 71' 3:1 Родригес – 90+7'
«Теперь мне нужно проанализировать ситуацию, чтобы улучшить результаты в будущем. Сегодня были моменты, которые не совсем удались, но сезон был хорошим, мы чемпионы, и теперь мы отправляемся в отпуск, чтобы подготовиться к следующему сезону.
В то время как большинство игроков «Барселоны» теперь переключатся на подготовку к чемпионату мира, главный тренер сможет насладиться заслуженным отдыхом, прежде чем приступить к планированию следующего сезона», — приводит слова Флика Barcablaugranes.
«Барселона» по итогам сезона Ла Лиги заняла первое место.
