Флик подвёл итоги сезона для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после поражения в заключительном туре Ла Лиги от «Валенсии» (1:3) подвёл итоги сезона для каталонского клуба.

«Теперь мне нужно проанализировать ситуацию, чтобы улучшить результаты в будущем. Сегодня были моменты, которые не совсем удались, но сезон был хорошим, мы чемпионы, и теперь мы отправляемся в отпуск, чтобы подготовиться к следующему сезону.

В то время как большинство игроков «Барселоны» теперь переключатся на подготовку к чемпионату мира, главный тренер сможет насладиться заслуженным отдыхом, прежде чем приступить к планированию следующего сезона», — приводит слова Флика Barcablaugranes.

«Барселона» по итогам сезона Ла Лиги заняла первое место.