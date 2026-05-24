Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик подвёл итоги сезона для «Барселоны»

Флик подвёл итоги сезона для «Барселоны»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после поражения в заключительном туре Ла Лиги от «Валенсии» (1:3) подвёл итоги сезона для каталонского клуба.

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 61'     1:1 Герра – 66'     2:1 Риоха – 71'     3:1 Родригес – 90+7'    

«Теперь мне нужно проанализировать ситуацию, чтобы улучшить результаты в будущем. Сегодня были моменты, которые не совсем удались, но сезон был хорошим, мы чемпионы, и теперь мы отправляемся в отпуск, чтобы подготовиться к следующему сезону.

В то время как большинство игроков «Барселоны» теперь переключатся на подготовку к чемпионату мира, главный тренер сможет насладиться заслуженным отдыхом, прежде чем приступить к планированию следующего сезона», — приводит слова Флика Barcablaugranes.

«Барселона» по итогам сезона Ла Лиги заняла первое место.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик высказался о возможном назначении Моуринью в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android