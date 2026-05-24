Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги во второй сезон подряд. В топ-3 нет игроков «Барсы»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне-2025/2026. Французский форвард забил 25 голов, сыграв 31 матч. Отметим, что это второй сезон игрока в Ла Лиге.

Ближайшим преследователем Мбаппе в бомбардирской гонке стал 32-летний форвард сборной Косово и вылетевшей «Мальорки» Ведат Мурики, забивший 23 мяча. Тройку замкнул 34-летний хорватский нападающий «Осасуны» Анте Будимир с 17 мячами.

Отметим, по 16 голов забили игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Ферран Торрес, а также вингер «сливочных» Винисиус Жуниор. 15 голов у капитана «Реала Сосьедад» Микеля Оярсабаля.

27-летний француз выступает за «Реал» с июля 2024 года. Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и семью результативными передачами.