В еврокубках сезона-2026/2027 может оказаться девять команд испанской Ла Лиги

По итогам встреч заключительного 38-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 определились команды, которые будут представлять Испанию в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА в сезоне-2026/2027.

По итогам текущего сезона Испания сумела сохранить за собой право на дополнительное пятое место в Лиге чемпионов УЕФА. Таким образом, в главном еврокубке грядущей кампании сыграют «Барселона», мадридский «Реал», «Атлетико», «Вильярреал» и «Бетис». В Лигу Европы попала «Сельта», а также «Реал Сосьедад», являющийся победителем Кубка страны. В Лигу конференций с седьмого места чемпионата Испании квалифицировался «Хетафе».

Отметим, Испания может получить и девятый дополнительный слот в еврокубках в случае победы в финале текущей Лиги конференций занявшего восьмую строчку в чемпионате страны «Райо Вальекано». Мадридский клуб, при этом, окажется в Лиге Европы вместе с галисийской и баскской командами.

Решающий за титул матч третьего по значимости еврокубка нынешнего сезона состоится 27 мая.

