Представитель Дзюбы объяснил, почему форвард сыграл в стыках, несмотря на травму

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о сохранении тольяттинцами прописки в Российской Преьмер-Лиге, а также поделился мыслями о том, что форвард смог принять участие в стыковых матчах, несмотря на травму.

— Главное, что «Акрон» решил задачу и остался в РПЛ. Но домашнее поражение, мне кажется, больших позитивных эмоций болельщикам не принесло. Конечно, никто не ожидал, что игра пройдёт так нервозно, забей «Акрон» гол, всё сложилось бы иначе. Концовку сезона теперь надо забыть, как страшный сон.

— Все были уверены, что Дзюба не сыграет до конца сезона, но Артём вернулся после травмы, помог команде решить задачу. Как принималось решение?

— Рад, что Артём провёл эти два матча без травм. По плану его восстановление должно было завершиться только через неделю, он вообще не должен был выходить на поле в стыках. Но результаты команды в последних двух турах чемпионата во время его отсутствия Артёма не радовали, поэтому он принял для себя решение, взял на себя все риски по здоровью, что выйдет в стыках и будет помогать команде остаться в РПЛ. В целом, весна получилась для Артёма хорошей. Можно вспомнить его голы, голевые передачи, отменённые голы, — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 28 матчах РПЛ, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Ранее Артём сообщил, что покинет тольяттинский клуб.