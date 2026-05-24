Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда на фоне его ухода из «Акрона»

Леонид Гольдман, агент нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о будущем игрока в профессиональном футболе на фоне объявления футболиста об уходе из тольяттинского клуба.

«Контракт с «Акроном» заканчивается. Мы приняли обоюдное решение с клубом. И «Акрон» уже задумывался о каких-то переменах, был уволен главный тренер Заур Тедеев. Нет понимания, видит ли новый тренер Артёма в составе, хотя это вопрос не совсем релевантный. В любом случае, уходить из клуба надо вовремя, нужно вспоминать только хорошее. Благодарен Павлу Анатольевичу Морозову, всему руководству «Акрона», бывшему генеральному директору Алексею Власову и нынешнему Константину Клюшеву за тот период, когда в футболке «Акрона» Артём побил все рекорды. Артём стал первым игроком команды, кого вызвали в сборную России, кто забил гол за национальную команду.

Сейчас надо выдохнуть, восстановиться и смотреть варианты, которые будут. Работа ведётся, думаю, Артём поиграет ещё год. Но всё будет зависеть от вариантов, которые устроят обе стороны. Хочется, чтобы РПЛ не лишалась такого легендарного для российского футбола игрока и классной личности. Думаю, в этом все заинтересованы. Как будут новости, мы все об этом узнаем, — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Артём Дзюба перешёл в «Акрон» 12 сентября 2024 года. За «Акрон» Артём сыграл 52 матча во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 12 голевых передач.

