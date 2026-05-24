«Преступник от футбола отменил гол». Защитник «Ротора» — о матче с «Акроном»

Защитник волгоградского «Ротора» Максим Храмцов высказался после и прокомментировал решение арбитра Андрея Прокопова отменить гол нападающего Саида Алиева в ответном VK Видео переходного матча с тольяттинским «Акроном» (1:0).

«Наших болельщиков было в два раза больше, чем у «Акрона». Нас понесли, как на крыльях. Забили гол, второй — а преступник от футбола отменил его, — сказал Храмцов в эфире «Матч ТВ».

Первая игра между командами состоялась в среду, 20 мая. Уверенную победу праздновали футболисты тольяттинского клуба — 2:0. Таким образом, «Акрон» гарантировал себе участие в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027, победив по сумме двух матчей — 2:1.