«Я хочу поблагодарить всех». Алаба попрощался с «Реалом» после пяти лет в клубе
33-летний защитник мадридского «Реала» Давид Алаба эмоционально подвёл итог своему пребыванию в клубе, поблагодарив руководство, партнёров по команде и болельщиков за время, проведённое в столице Испании.

Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Гарсия – 12'     2:0 Беллингем – 41'     2:1 Гурусета – 45+1'     3:1 Мбаппе – 51'     4:1 Диас – 88'     4:2 Исета – 90+1'    

«Я хочу поблагодарить всех: команду, персонал, тренеров, президента и болельщиков. И, конечно, мою семью. Это были очень особенные пять лет. Сейчас непросто описать свои чувства, потому что я очень благодарен».

Это действительно особенный клуб. Лучший и самый большой клуб в мире. Я наслаждался этими пятью годами здесь. Болельщики «Реал Мадрид» и все всегда будут в моём сердце. Я очень благодарен. Мадрид, конечно, стал для меня вторым домом за эти годы. Эти годы — часть этого особенного пути. Это глава моей собственной книги. Я очень благодарен. Спасибо», — приводит слова Алабы пресс-служба «Реала».

Австрийский футболист выступал за «сливочных» с лета 2021 года. За этот период Алаба сыграл 132 встречи во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. В «Реале» защитник два раза становился чемпионом Испании, два раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды завоёвывал Суперкубок Испании и брал Кубок страны.

