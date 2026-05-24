Почётный президент «Баварии» сделал заявление на фоне возможной слежки Моуринью за Олисе

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнес высказался о визите Жозе Моуринью на финальный матч Кубка Германии против Штутгарт.

Ранее появилась информация, что португальский специалист, которого связывают с возможным назначением в «Реал», внимательно наблюдает за вингером мюнхенцев Майклом Олисе. Испанский клуб, по слухам, уже долгое время интересуется футболистом.

«Надеюсь, мы с ним даже не увидимся. Он вполне мог обойтись без этой поездки. Пускай сколько угодно следит за Олисе — это всё равно ничего не изменит. Продавать его мы не собираемся», — приводит слова Хёнеса Goal.com.

В нынешнем сезоне Олисе сыграл 51 матч за «Баварию», отметившись 22 голами и 26 ассистами.

