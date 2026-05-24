Флориан Вирц оценил шансы сборной Германии на ЧМ-2026

Вингер сборной Германии Флориан Вирц поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.

«Я очень рад, что мне предстоит сыграть на первом чемпионате мира в карьере. Хочу быть важной частью команды, брать ответственность на себя и помогать партнёрам. Надеюсь, нас ждёт великолепное лето.

У нас сильная сборная и отличный тренер. Если сумеем показать свой максимум, то у нас, безусловно, будет шанс добиться большого успеха. Но называть Германию главным фаворитом я бы не стал», — приводит слова Виртца The Athletic.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Германиb сыграет против Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора.

