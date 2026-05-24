Джейми Каррагер отреагировал на решение Тухеля не вызвать ряд звёзд на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о заявке команды Томаса Тухеля на чемпионат мира 2026 года.

«Объявляя состав на чемпионат мира, Томас Тухель доказал, что именно такого тренера для сборной Англии и хотела Футбольная ассоциация.

За годы моей карьеры игрока и уже позже — эксперта — у тренеров Англии всегда была одна и та же проблема. Их обвиняли в том, что они слишком сильно ориентируются на громкие имена, подбирают состав по репутации и боятся оставить кого-то из звёзд вне заявки ради баланса команды.

Уверен, в мои времена были тренеры, которые слишком прислушивались к мнению агентов, журналистов, опытных игроков и других людей вокруг сборной. Тухель же действует так, как считает нужным. Можно спорить с его решениями, но этот подход вызывает уважение. Нельзя одновременно требовать от тренера характера и при этом ожидать, что он всё равно будет вызывать любимцев публики», — заявил Каррагер.

Никто не убедит меня, что Тухель выбрал 26 самых талантливых футболистов Англии. Если бы это было так, Фоден и Палмер уже были бы в самолёте. Но, возможно, именно такой подход поможет избежать ошибок прошлого», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

Напомним, чемпионат мира стартует 11 июня.

