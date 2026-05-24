Флориан Вирц прокомментировал заявления Мохамеда Салаха о ситуации в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Виртц прокомментировал слова Мохамеда Салаха о том, что команде необходимо вернуть атакующий стиль в духе «хэви-метал».

«Мо уже давно в клубе. Он очень прямолинейный человек и всегда говорит то, что думает. В этом нет ничего плохого. Если у тебя есть мнение, ты должен иметь возможность его озвучить. Этот сезон был непростым для всей команды, в том числе и для Мо. Но, на мой взгляд, из его слов сделали проблему куда больше, чем она была на самом деле. Я не думаю, что он кого-то критиковал или атаковал.

Мне вообще нравится подход Мо — его менталитет, отношение к делу и то, как он работает. Это человек с огромным опытом, к которому стоит прислушиваться.

Он никого не пытался задеть. Судя по реакции игроков, историю просто слишком раздули. Думаю, Мо лишь хотел донести, что команде нужно больше работать и показывать более качественный футбол.

Мы все недовольны этим сезоном. Ещё можем немного исправить ситуацию, если попадём в Лигу чемпионов по итогам последнего тура. Мы обязаны это сделать. А уже летом нужно перезагрузиться и серьёзно подготовиться к следующему сезону, потому что у нас очень сильный состав, способный играть намного лучше», — приводит слова Вирца The Athletic.

Cегодня «Ливерпуль» примет «Брентфорд» в матче заключительного тура сезона. Эта встреча станет последней для Мохамеда Салаха в составе мерсисайдцев.

