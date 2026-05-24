«Очевидно, что это важный матч». Симеоне — о предстоящей встрече с «Вильярреалом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 38-го тура Ла Лиги с «Вильярреалом».

Испания — Примера . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
«Очевидно, что это важный матч, чтобы занять более высокое место в лиге, чем мы были по ходу сезона. Мы надеемся провести хорошую игру и закончить как можно выше, отличным результатом было бы третье место. Они тоже захотят завершить сезон наилучшим образом. Посмотрим, как всё сложится на поле», — приводит слова Симеоне AS.

После 37 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 69 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Вильярреал» также заработал 69 очков и располагается на четвёртой строчке.

