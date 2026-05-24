Кэррик рассказал о том, каких качеств ждёт от полузащитников «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался о том, чего ждёт от полузащитников «Манчестер Юнайтед».

«Нужно обладать физической силой, чтобы справляться с быстрыми переходами, которые мы хотим использовать в игре, и создавать напряжение», — приводит слова Кэррика Sky Sports.

22 мая манкунианцы официально объявили об утверждении Кэррика на посту главного тренера команды. Ранее он занимал эту должность с приставкой «исполняющий обязанности». Стороны заключили новый контракт, который, по данным СМИ, рассчитан до 2028 года.

В последнем матче сезона «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках 38-го тура АПЛ.