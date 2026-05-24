Ули Хёнес высказался о будущем Гарри Кейна на фоне слухов об интересе «Барселоны»

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался об интересе «Барселоны» к форварду клуба Гарри Кейну.

– Гарри Кейн – лучший трансфер из всех, что мы совершали.

– Говорят, в нём заинтересована «Барселона».

– «Бавария» – клуб, который не продает, а покупает.

– Можете ли вы однозначно заявить, что он остается?

– Да. И у «Барселоны» всё равно нет денег, – приводит слова почётного президента «Баварии» Die Welt из послематчевого интервью для ARD (Das Erste).

По информации СМИ, в каталонском клубе рассматривают англичанина как долгосрочного преемника Роберта Левандовски, который станет свободным агентом по окончании сезона.

Контракт Гарри Кейна с «Баварией» рассчитан до 2027 года.