Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ули Хёнес высказался о будущем Гарри Кейна на фоне слухов об интересе «Барселоны»

Ули Хёнес высказался о будущем Гарри Кейна на фоне слухов об интересе «Барселоны»
Комментарии

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался об интересе «Барселоны» к форварду клуба Гарри Кейну.

Гарри Кейн – лучший трансфер из всех, что мы совершали.

– Говорят, в нём заинтересована «Барселона».
– «Бавария» – клуб, который не продает, а покупает.

– Можете ли вы однозначно заявить, что он остается?
– Да. И у «Барселоны» всё равно нет денег, – приводит слова почётного президента «Баварии» Die Welt из послематчевого интервью для ARD (Das Erste).

По информации СМИ, в каталонском клубе рассматривают англичанина как долгосрочного преемника Роберта Левандовски, который станет свободным агентом по окончании сезона.

Контракт Гарри Кейна с «Баварией» рассчитан до 2027 года.

Материалы по теме
Руководство «Барселоны» всё активнее выступает за трансфер Кейна — El Nacional
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android