«Ребята снова показали себя с лучшей стороны». Киву — о матче «Интера» с «Болоньей»
Поделиться
Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву подвёл итоги матча с «Болоньей» (3:3) в рамках 38-го тура чемпионата Италии, уделив особое внимание отношению команды к игре и действиям молодых футболистов.
Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан
0:1 Димарко – 22' 1:1 Бернардески – 25' 2:1 Побега – 42' 3:1 Зелиньски – 48' 3:2 Эспозито – 64' 3:3 Диуф – 86'
«Мы всегда должны уважать свою форму, и ребята снова показали себя с лучшей стороны, отдавшись игре. Вышедшие на замену также показали свой уровень, поэтому я рад за Кокки, Топаловича и Диуфа. Это все хорошие игроки, которые заслуживают шанса в «Интере». Мы даём им возможность почувствовать уровень Серии А и помочь им в развитии. Это непростой чемпионат», — приводит слова Киву Football Italia.
На счету «Интера», обеспечившего себе чемпионство в Серии А, 87 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2026
-
07:45
-
07:07
-
07:06
-
06:47
-
06:06
-
05:57
-
05:50
-
05:43
-
05:20
-
04:41
-
04:35
-
04:19
-
04:02
-
02:12
-
02:00
-
01:52
-
01:41
-
01:33
-
01:32
-
01:23
-
01:13
-
00:56
-
00:54
-
00:39
-
00:27
-
00:27
-
00:26
-
00:15
-
00:10
-
00:03
-
00:00
- 23 мая 2026
-
23:59
-
23:56
-
23:53
-
23:46