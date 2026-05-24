«Ребята снова показали себя с лучшей стороны». Киву — о матче «Интера» с «Болоньей»

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву подвёл итоги матча с «Болоньей» (3:3) в рамках 38-го тура чемпионата Италии, уделив особое внимание отношению команды к игре и действиям молодых футболистов.

«Мы всегда должны уважать свою форму, и ребята снова показали себя с лучшей стороны, отдавшись игре. Вышедшие на замену также показали свой уровень, поэтому я рад за Кокки, Топаловича и Диуфа. Это все хорошие игроки, которые заслуживают шанса в «Интере». Мы даём им возможность почувствовать уровень Серии А и помочь им в развитии. Это непростой чемпионат», — приводит слова Киву Football Italia.

На счету «Интера», обеспечившего себе чемпионство в Серии А, 87 очков.