Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ребята снова показали себя с лучшей стороны». Киву — о матче «Интера» с «Болоньей»

«Ребята снова показали себя с лучшей стороны». Киву — о матче «Интера» с «Болоньей»
Комментарии

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву подвёл итоги матча с «Болоньей» (3:3) в рамках 38-го тура чемпионата Италии, уделив особое внимание отношению команды к игре и действиям молодых футболистов.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
3 : 3
Интер М
Милан
0:1 Димарко – 22'     1:1 Бернардески – 25'     2:1 Побега – 42'     3:1 Зелиньски – 48'     3:2 Эспозито – 64'     3:3 Диуф – 86'    

«Мы всегда должны уважать свою форму, и ребята снова показали себя с лучшей стороны, отдавшись игре. Вышедшие на замену также показали свой уровень, поэтому я рад за Кокки, Топаловича и Диуфа. Это все хорошие игроки, которые заслуживают шанса в «Интере». Мы даём им возможность почувствовать уровень Серии А и помочь им в развитии. Это непростой чемпионат», — приводит слова Киву Football Italia.

На счету «Интера», обеспечившего себе чемпионство в Серии А, 87 очков.

Материалы по теме
«Интер» сыграл вничью с «Болоньей» в 38-м туре Серии А, команды забили шесть голов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android