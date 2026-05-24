Голкипер «Бенфики» Трубин высказался о возможном уходе Жозе Моуринью в «Реал»

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера команды Жозе Моуринью в «Реал».

«Честно говоря, мне сложно что-то сказать. Я знаю, что он топ-тренер, и неудивительно, что крупнейшие клубы могут пытаться его заполучить. Но это не моя зона ответственности. Я очень рад, что имею шанс работать с ним — это один из лучших тренеров в истории футбола, он выиграл практически всё. Он дал мне много нового опыта.

Что будет дальше — не в моих руках. Я надеюсь, что он останется в «Бенфике» и мы продолжим путь вместе», — отметил Трубин в интервью Al Arabiya English.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Реал» после окончания текущего сезона.

