Гвардиола высказался о дальнейших планах в тренерской карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделал заявление о своём будущем.

«Какое-то время я не буду тренировать, это единственное, что я могу сказать точно. Клянусь: если бы у меня были силы, я был бы здесь с ними, я бы всё ещё оставался здесь. Честно говоря, я заслужил паузу», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Сегодня, 24 мая, «Ман Сити» проведёт последний матч под руководством Гвардиолы – с «Астон Виллой» в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

55-летний Хосеп Гвардиола за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев, в числе которых шесть побед в чемпионате Англии (сезон-2017/2018, сезон-2018/2019, сезон-2020/2021, сезон-2021/2022, сезон-2022/2023, сезон-2023/2024), победа в Лиге чемпионов (сезон-2022/2023) и другие.

