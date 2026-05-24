Гвардиола: у меня нет никакого чёткого плана на будущее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился размышлениями о своём будущем, отметив, что в ближайшее время не ставит перед собой чётких профессиональных целей.

«У меня нет никакого чёткого плана на будущее, кроме отдыха и восстановления времени, которое я упустил с детьми, пока они росли. Есть много вещей, которые я не сделал и которые хочу сделать — даже какие-то простые, «глупые» вещи», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Сегодня, 24 мая, «Ман Сити» проведёт последний матч под руководством Гвардиолы – с «Астон Виллой» в АПЛ.

55-летний Хосеп за 10 лет работы в «Манчестер Сити» завоевал с клубом 20 трофеев.