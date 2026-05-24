«Манчестер Юнайтед» может купить двух футболистов «Вест Хэма» летом — Football Insider

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой крайнего нападающего «Вест Хэма» Джаррода Боуэна и полузащитника «молотобойцев» Матеуша Фернандеша грядущим летом. «Красные дьяволы» могут активизировать интерес к этим футболистам в случае вылета лондонской команды из чемпионата Англии по итогам сезона. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, несмотря на интерес, Боуэн не является приоритетной трансферной целью манкунианцев. «Манчестер Юнайтед» испытывает большее желание приобрести Фернандеша. Подчёркивается, что «молотобойцы» могут потребовать около £ 50 млн (€ 58 млн) за португальского игрока.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: