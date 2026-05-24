Расписание матчей заключительного тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 24 мая, состоятся матчи 38-го, заключительного тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 38-го, заключительного тура АПЛ (время московское):
24 мая, воскресенье:
18:00. «Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон»;
18:00. «Ливерпуль» — «Брентфорд»;
18:00. «Сандерленд» — «Челси»;
18:00. «Ноттингем Форест» — «Борнмут»;
18:00. «Манчестер Сити» — «Астон Вилла»;
18:00. «Вест Хэм Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»;
18:00. «Фулхэм» — «Ньюкасл Юнайтед»;
18:00. «Кристал Пэлас» — «Арсенал»;
18:00. «Бёрнли» — «Вулверхэмптон»;
18:00. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 82 очка за 37 матчей и досрочно завоевала титул чемпиона АПЛ.