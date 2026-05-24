Александр Глеб — о чемпионстве «Арсенала»: мы играли в зрелищный футбол, а что толку?

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб высказался о чемпионстве «канониров» в английской Премьер-лиге — 2025/2026. Подопечные Микеля Артеты досрочно завоевали золотые медали по итогам 37 сыгранных туров.

— Они заслужили. Последние, наверное, два-три сезона «Арсенал» показывал зрелищную, классную игру, результативную. Просто не хватало какого-то минимума всегда. То «Ливерпуль» удачливее оказался, то «Манчестер Сити». Считаю, что в этом сезоне «Арсенал» просто заслужил.

— Многие их упрекали, что они были слишком скучны, слишком много голов с угловых. Как ты к этому относишься?
— Видишь, иногда, чтобы выиграть титул, надо и так играть. Вот мы старались играть в красивый футбол, в каждой игре выкладываться. И что толку? Ни одного титула с «Арсеналом» так и не взяли. А сейчас раз и не самый удачливый по зрелищности сезон и чемпионы, — сказал Глеб в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

АПЛ: Гвардиола прощается, «Арсенал» отмечает, а «Тоттенхэм» выживает
