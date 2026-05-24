«Ливерпуль» нацелился на защитника «Челси» — Football Insider

«Ливерпуль» проявляет интерес к центральному защитнику «Челси» Ливаю Колуиллу. Мерсисайдцы восхищаются футболистом со времён работы Юргена Клоппа в клубе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «Ливерпуль» может воспользоваться ситуацией с контрактом футболиста. Действующее трудовое соглашение Колуилла рассчитано до лета 2029 года. Однако «Челси» хочет, чтобы защитник подписал новый контракт до лета, но ещё не сделал этого. Подчёркивается, в лондонском клубе не переживают насчёт будущего 23-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Колуилл принял участие в четырёх матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

