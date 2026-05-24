«Судьи не чувствуют динамику эпизода». Никитин — о судействе после матча «Акрон» — «Ротор»

Бывший футболист Алексей Никитин высказал мнение о работе судей в российском футболе. Он посоветовал арбитрам попробовать свои силы в любительском футболе, чтобы лучше понимать динамику эпизодов.

Комментарии Никитина прозвучали после матча, в котором «Акрон» уступил волгоградскому «Ротору» (0:1) в ответной стыковой игре, однако сохранил прописку в высшем дивизионе благодаря победе по сумме матчей (2:0, 0:1). На 69-й минуте встречи Саид Алиев из «Ротора» забил второй мяч, однако арбитр Андрей Прокопов отменил гол после видеопросмотра из-за нарушения в атаке.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

«Это же не только в этой игре происходит. Спорные решения преследуют наш футбол весь сезон. В Екатеринбурге засчитали гол‑фантом, в Самаре отменили гол после малейшего касания соперника. Могу дать совет судьям — играйте в любительский футбол. Когда вы сами будете выходить на поле, то будете лучше понимать динамику футбола. Они не прочувствовали такие ситуации на себе. Я вижу корень проблемы в этом. Я уважаю наших судей, но они не чувствуют динамику эпизода. Интересно, что в матче «Акрон» — «Ротор» судья в поле фол не дал. VAR не должен вмешиваться в такие эпизоды», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

