«Подаренное «Зениту» чемпионство — отличный мотиватор». Казанский — о Суперфинале КР

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о мотивации «Краснодара» перед Суперфиналом Фонбет Кубка России, в котором серебряные призёры Мир Российской Премьер-Лиги встретятся со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Давай только честно: «Спартак» или «Краснодар»? — этот вопрос ворвался в топ самых часто задаваемых мне за последнее время. Он довольно долго держался «на второе», ожидая очереди вслед за: «Давай только честно: Ярославль или Казань?» Сейчас, когда хоккейное любопытство полностью удовлетворено клюшкой Сурина и спасением Исаева, именно футбольный вопрос стал главным. И как его решить? Вот я плечами и пожимаю. Одно даже почти вывихнул в аналитических целях.

«Краснодар» приедет в «Лужники» с максимальной мотивацией после разбитых сердец, надежд, чаяний, посуды, телевизоров …что там ещё можно разбить… Подаренное «Зениту» чемпионство — отличный мотиватор для команды на Кубок. Или нет? Или как раз эта печальная часть биографии сезона добавит дизморали в каждый удар по мячу?! Будут бить с таким выражением лица, будто только что постирали свой паспорт», — написал Казанский в телеграм-канале.